شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13-9-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13-9-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها ،تخصيص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، فقرة خططية خاصة للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة. أعلن النادي المصري، ضم حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز كخامس الصفقات الصيفية حتى الأن للفريق البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد.

تستعد مصر لأستضافة البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك علي صالة 2 بأستاد القاهرة الدولي. التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من 23 الي 24 سبتمبر الجاري.

إنتظم عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي ثلاثى فريق الاهلى في التدريبات بشكل كامل، بعد مشاركتهم في جانب من المران في وقت سابق. فقرة خاصة للتسديد على المرمى فى تدريبات الزمالك أدي لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بالتسديد على المرمي، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة. استعان مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بمحمد عبد المعطي "تيتو"، مترجم ريكاردو سواريز المدير الفني السابق للنادي الأهلي، في الجهاز الفني للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني. كولر يستفسر عن عدد لاعبي الأهلي في المنتخبات الوطنية حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع مسئولو النادي بشأن عدد لاعبي الأهلي في المنتخبات الوطنية ، ودار حوار طويل بين المدرب السويسري وإدارة الأهلي حول إرتباطات المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة وعدد اللاعبين الذين يتواجدون من الأ÷لي في الفرق القومية.

حدد مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلي، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التتش.

قرر حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى توقيع غرامة مادية قدرها 20 ألف جنيه على 5 لاعبين هم عبد الله جمعة ومدحت فقوسة ومحمد الشامى ومحمد مخلوف وجان موريل بسبب غيابهم عن التدريب الأول اليوم بدون إذن.

إنتظم عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي ثلاثى فريق الاهلى في التدريبات بشكل كامل، بعد مشاركتهم في جانب من المران في وقت سابق.

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ، فقرة خططية خاصة للاعبين خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة.

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللاعبين قبل إنطلاق المران الأول للمنتخب في معسكر شهر سبتمبر الجارى، ببرج العرب بالاسكندرية.

حصل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيي الكومى على توقيع التونسى فراس شواط مهاجم الصفاقسى التونسى لتدعيم خط هجوم الدراويش بالموسم الجديد .