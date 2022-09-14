شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 13 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 13 / 9 / 2022 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلن ضم البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم رسميا .

الأهلي يعلن ضم البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم.. رسميا

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

الأهلي يخوض مباريات ودية أيام 21 و25 و29 سبتمبر

حدد مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلي، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التت