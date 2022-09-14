شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي سافيو لاعب الأهلى الجديد يستعرض مهاراته بملعب مختار التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو للاعب البرازيلي سافيو المنضم حديثا للفريق الأحمر و أستعراض بعض المهارات الخاصة به داخل ملعب مختار التتش على أنغام أغنية أحمد مكى " هنا ساسكت قليلا " .

وكان أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب و مسئولو نادي بوليفار بالتنسيق مع ادارة القلعة الحمراء .