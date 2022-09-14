شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى على بعد خطوة من الانتقال إلى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب باسم مرسى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا من الانتقال إلى النادى الإسماعيلى في الانتقالات الصيفية الجارية حيث يتبقى الرتوش النهائية على توقيع العقود وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وقال مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن باسم مرسى تلقى ثلاثة عروض من أندية المصرى البورسعيدى والإسماعيلى والاتحاد السكندرى لكنه استقر على الانتقال إلى النادى الإسماعيلى بعد وصوله إلى اتفاق مع مسئولي الدراويش.

وطلب اللاعب تسوية مستحقاته المالية مع إدارة نادى سيراميكا خصوصاً أن قرر الرحيل عن الفريق في الموسم الجديد لا سيما بعد تعاقد إدارة سيراميكا مع القاطرة النيجيرية جون إيبوكا فضلاً عن عودة أحمد ياسر ريان.

في سياق أخر أعلن مسئولو نادي سيراميكا، عن تعاقده مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم،ووقع ريان على عقود انضمامه رسميا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا.

كما أعلن شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى باسم نادى إنبى، انتقال جون إيبوكا مهاجم الفريق إلى نادى سيراميكا في الانتقالات الصيفية في صفقة تبادلية، وأكد أبو الغيط أن إيبوكا انتقل إلى سيراميكا فى صفقة تبادلية تقضى برحيل أحمد أمين أوفا وجوزيف أتولى ومبلغ مالى إلى الفريق البترولى.