شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: كولر المسئول عن تحديد بقية الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالنادي الأهلي إن حاجة الفريق لصفقات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة ستكون وفق رؤية المدير الفني مارسيل كولر، الذي تسلم المهمة رسميًّا، ويشاهد حاليًّا العديد من المباريات السابقة للفريق قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن.

وأضاف أن هناك العديد من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي مصريين وأجانب، وتم عرض موقفهم على المدير الفني، الذي لا يزال يشاهد مبارياتهم لتحديد مدى حاجة الفريق لأي منهم أو بعضهم.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه تم عرض مجموعة الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة الماضية، وظهروا بمستوى طيب لبحث إمكانية الاستعانة بأي منهم وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، ومستوى كل واحد من هذه العناصر.