شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إنبى يجرى جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى هشام عادل لاعب إنبى جراحة الرباط الصليبى بنجاح بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام البنك الأهلى بالدورى المصرى الممتاز من الموسم المنقضى.

من ناحية أخرى يترقب البرتغالي جوران فييرا، المدير الفني لنادي إنبي، تحديد مصيره في جلسة تجمعه مع أيمن الشريعي، رئيس النادي البترولي والمسؤول عن ملف التعاقد مع فييرا، خلال ساعات، لحسم موقفه من الاستمرار مع الفريق من عدمه.

ويواجه الفريق البترولي أزمة في اختيار المدرب الجديد، نظرا لضيق الوقت في بدء فترة الإعداد، وأيضا اختيار الصفقات الجديدة للنادي في الموسم الجديد، لذا فمن المقرر أن يتم اختيار الصفقات من جانب اللجنة الفنية بالنادي دون أي موافقة من المدير الفني الجديد الذي قرر رئيس النادي أن يتم اختياره من المدربين الشباب في الدوري المصري وصرف النظر عن التعاقد مع مدير فني أجنبي هذا الموسم.

في نفس السياق استقر مجلس إدارة النادي مع اللجنة الفنية على رحيل المدرب البرتغالي، نظرا لسوء مستوى ونتائج الفريق منذ توليه المسئولية، عقب رحيل حلمي طولان المدير الفني السابق.

ويسود اتجاد داخل مجلس إدارة نادى إنبي إلى الاعتماد على المدرب المحلى حال الاتفاق بشكل نهائي على رحيل البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق البترولى، خصوصا أن تجربة المدرب الأجنبي لم تكلل بالنجاح، ولم تؤدِّ الغرض المطلوب منها.

وتسبب تأخر حسم مصير فييرا من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية، وبات المدرب قريبا من الرحيل عن الفريق البترولى فى الموسم الجديد بعد النتائج غير المرضية التى قدمها، ووضعت الفريق فى موقف صعب بالموسم المنقضى ونجاته من شبح الهبوط إلى القسم الثانى بصعوبة.