شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 6 ميداليات ببطولة بنين الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد المنتخب الوطني للريشة الطائرة 6 ميداليات ببطولة بنين الدولية المقامة خلال الفترة من 11 وحتى 14 سبتمبر الجاري.

وحصل شباب الفراعنة 3 ميداليات بواقع ذهبيتان وفضية، جاءت عن طريق ذهبية من نصيب جنا هشام في فردي الشابات، فيما جاء زميلتها هادية أحمد الجندي في المركز الثاني وحققت الميدالية الفضية، فيما حصد الثنائي ذهبية الزوجي.

وعلى صعيد الكبار، حققت نور يسري على برونزية الفردي، وحصدت نور يسري مع زميلتها جنا هشام فضية زوجي السيدات، فيما حقق محمد مصطفى كامل وكريم محمود عزت برونزية زوجي الرجال.

وقاد منتخبنا الوطني في البطولة الدولية محمود عزت المدير الفني والذي قاد ضحى هاني لحصد أول ميدالية في تاريخ الريشة الطائرة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط الماضية.

ويستعد أبناء النيل للمشاركة ببطولة مصر الدولية والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 وحتى 17 أكتوبر المقبل.