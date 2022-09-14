شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تعيين "بيبو" مديراً فنياً للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة تعيين أحمد مصطفي "بيبو" مديراً فنياً ليقود الفريق في منافسات القسم الثانى حيث نشر النادى الساحلى صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" معلقاً عليها:"يسعدنا ان نرحب بالمدير الفني الجديد للفريق الكابتن احمد مصطفي بيبو".

من ناحية أخرى دخل إسلام طارق حارس مرمى نادي الجونة أحد الفرق الهابطة للقسم الثاني ضمن اهتمامات الجهاز الفني لنادى الداخلية الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

وكشف مصدر فى الجهاز الفني للداخلية أن الحارس يحظى بثقة رضا شحاتة المدير الفنى للداخلية، رغم تراجع مستواه خلال مباريات الدور الثاني مع الفرق بالموسم المنقضي وجلوسه بديلا للحارس عماد السيد.

وأضاف المصدر أن إسلام طارق يمتلك إمكانيات كبيرة، وهو أحد الخيارات المطروحة على الجهاز الفني في الموسم المقبل، موضحا أن كان هناك اتجاه للتعاقد مع أحد حراس الدورى، لكنه انتقل لفريق آخر قبل أيام دون أن يكشف عن اسم هذا الحارس.

وكان نادي الداخلية صعد للدوري المصري الممتاز برفقة فريقي أسوان وحرس الحدود، ويأتي صعود الفريق بعد غياب دام ثلاث سنوات.