الامارات | التعاقد مع بيانيتش رفع القيمة السوقية للاعبي الشارقة إلى 145 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شغل نادي الشارقة الشارع الرياضي بعد التعاقد مع الإسباني باكو الكاسير، قبل أن تواصل شركة كرة القدم سلسلة مفاجآتها السارة لجمهور «الملك» بالإعلان عن صفقة ثانية من العيار الثقيل، بضم البوسني ميراليم بيانيتش قادماً من برشلونة الإسباني، ليفتح الباب على مصراعيه بأن النادي لايزال مرشحاً لمزيد من الصفقات المجانية والمدوية، مع بقاء 20 يوماً على إغلاق «الميركاتو» الصيفي في الرابع من أكتوبر المقبل.

وأسهمت صفقة الدولي البوسني في ارتفاع القيمة السوقية للاعبي خط الوسط في الشارقة إلى 18.6 مليون يورو (69 مليون درهم)، كما أسهم انضمام الكاسير، البالغة قيمته السوقية تسعة ملايين يورو، في ارتفاع إجمالي القيمة السوقية للاعبي «الملك» إلى نحو 39 مليون يورو (145 مليون درهم)، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» المختص بالقيم السوقية، معتلياً من خلالها صدارة أكثر أندية دوري «أدنوك» للمحترفين بفارق يصل إلى أكثر من 11 مليون يورو (41 مليون درهم) عن العين صاحب المركز الثاني.

من جهته، أكد المحلل الرياضي بدر حارب أن سياسة التأني التي تتبعها إدارة الشارقة، وحجم الصفقات التي أبرمتها، تفتح المجال حتى أكتوبر المقبل لمزيد من المفاجآت، في ظل وجود خانتين على صعيد المحترفين الأجانب،. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الاحتمالية كبيرة في أن تواصل شركة كرة القدم في نادي الشارقة وحتى أكتوبر المقبل، النهج ذاته في التأني بإبرام تعاقداتها، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من مفاجآت وتعاقدات العيار الثقيل، إذ من وجهة نظري أن الفريق لايزال بحاجة إلى تعاقد مع لاعب على صعيد الخط الدفاعي، ليكمل التعاقدات التي تمت على صعيد خط الوسط مع البوسني بيانيتش، والإسباني الكاسير».

البوسني بيانيتش

■ العمر: 32 عاماً

■ المركز: خط الوسط.

■ أبرز الأندية التي لعب لها: روما، يوفنتوس، ليون، برشلونة.

■ لعب في مسيرته: 579 مباراة.

■ سجل: 74 هدفاً.

■ صناعة الأهداف: 112 تمريرة حاسمة.

■ القيمة السوقية: 9.5 ملايين يورو.

■ أعلى قيمة سوقية وصل إليها: 70 مليون يورو في 2018.

الإسباني الكاسير

■ العمر: 29 عاماً.

■ المركز: خط الهجوم.

■ أبرز الأندية التي لعب لها: فالنسيا، برشلونة، دورتموند، فياريال.

■ لعب في مسيرته: 362 مباراة.

■ سجل: 126 هدفاً.

■ صناعة الأهداف: 42 تمريرة حاسمة.

■ القيمة السوقية الحالية: تسعة ملايين يورو.

■ أعلى قيمة سوقية وصل إليها: 50 مليون يورو في 2019.