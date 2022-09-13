شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباريات ودية أيام 21 و25 و29 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للنادى الأهلي، أيام 21 و25 و29 سبتمبر لإقامة ثلاث مباريات متدرجة المستوى خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق بنظام اليوم الكامل في ملعب التت

يأتى ذلك استعدادًا لأولى مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا أمام الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي في دور الـ32 للبطولة.

ويقوم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بالاتفاق على أطراف المباريات الثلاث، وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بها.