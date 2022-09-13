شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات الأهلى والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة عن جدول مباريات البطولة العربية للأندية رجال، والتى تقام فى الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

ووفقا للجدول الذى اعلنه الإتحاد العربى فام الاهلى يلتقى مع الميناء اليمنى، بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع اهلى حلب السورى فى اليوم الاول ، وفى اليوم الثانى يلتقى الاتحاد السكندري مع اهلى بنى غازى وفى اليوم الثالث يلتقى الاهلى مع الغرافة القطرى

وفى اليوم الأخير من الدور التمهيدى يلتقى الاهلى مع الرياضى اللبنانى، بينما يلتقى الاتحاد السكندري مع الكويت الرياضى.

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية رجال، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، ويشارك نادي الاتحاد بصفته ممثلًا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 16 فريق عربي.

وقام الاتحاد العربي بتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق مع وضع مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى بينما تم وضع حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع مراعاة عدم تواجد أكثر من فريق من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي.

فيما جاءت المجموعة الثانية كالتالي: الأهلي المصري – الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

فيما جاءت المجموعة الثالثة كالتالي: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري

فيما جاءت المجموعة الرابعة كالتالي: الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقى