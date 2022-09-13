شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا قدم الأهلى لاعبه الجديد البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الاهلى، على تقديم لاعبها الجديد البرازيلي برونو سافيو، على طريقتها الخاصة، حيث طرحت فيديو للحظة وصول اللاعب الى غرف خلع الملابس في النادي الأهلي، لتعلن انضمامه للقلعة الحمراء لمدة ثلاثة مواسم.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب و مسئولو نادي بوليفار بالتنسيق مع ادارة القلعة الحمراء .

وفى وقت سابق أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى ، عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي سيراميكا بالتنسيق مع ادارة النادى الاهلى .

وأعلن الأهلي الجمعة الماضية التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز.