شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تعيين محمد فتحى مدرباً للحراس بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الاسماعيلى تعيين محمد فتحي حارس مرمي الدراويش الأسبق، مدربا لحراس مرمي الفريق الأول بالنادي .

وقاد ” فتحي ” تدريب حراس مرمي الإسماعيلي الذي أقيم مساء اليوم – الثلاثاء – على ملعب الفريق الرئيسي بالإسماعيلية فى بداية فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.

تدريبات الإسماعيلي يقودها فى الوقت الحالي، أيمن كمال مدرب الفريق لحين التعاقد مع مدير فني جديد بعد دراسة عددا من السير الذاتية للمدربين.

تراجع النادى الإسماعيلى عن التعاقد مع البرتغالى هلدير كريستوفاو مديراً فنياً لفريق الكرة، بسبب حالة الغضب العارمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى على مواقع التواصل الاجتماعى فى أعقاب إعلان الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى عن تنصيب المدرب البرتغالى بسبب تراجع أرقامه وسوء رحلته التدريبية ليتم حذف الخبر من منصات الاسماعيلى الرسمية.