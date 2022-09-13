شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن ضم البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب و مسئولو نادي بوليفار بالتنسيق مع ادارة القلعة الحمراء .

وفى وقت سابق أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى ، عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي سيراميكا بالتنسيق مع ادارة النادى الاهلى .

وأعلن الأهلي الجمعة الماضية التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز.