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الأهلي يعلن ضم البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم.. رسميا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى، عن انضمام البرازيلي برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي، إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة ، مع أحقية الأهلي في مد التعاقد لموسم رابع.

 

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب و مسئولو نادي بوليفار بالتنسيق مع  ادارة القلعة الحمراء .

 

وفى وقت سابق أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الاهلى ، عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

 

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي سيراميكا بالتنسيق مع ادارة النادى الاهلى .

 

وأعلن الأهلي الجمعة الماضية التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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