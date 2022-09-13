شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الأهلي : كولر يقرر تطبيق اليوم الكامل للاعبين بداية من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل قناة النادى الاهلى أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة قرر تطبيق نظام اليوم الكامل للاعبين بداية من الاحد المقبل.

وقرر كولر أن يتواجد لاعبى الاهلى في التدريبات بداية من السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءاً.

أعلن النادي الأهلي، بشكل رسمي، الجهاز الفني الكامل للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، والذى يصطحب كولر ثلاثة مساعدين أجانب، أحدهم مدرب والثاني مخطط أحمال والثالث محلل أداء.

وقدم كولر جهازه المعاون خلال المؤتمر الصحفي المُقام حالياً فى مقر النادي بالجزيرة، وقال إنه يضم كلاً من: مارسيل كولر المدير الفني، وهارالد جامبيرلي المدرب العام، وتيزيان أندريس أندويا مدرب أحمال، وياسين الميكاري محلل الأداء، ومعهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، سامي قمصان المدرب، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، حيث عاد الأخير للفريق الأول بعدما عمل فترة بقطاع الناشئين بالنادي.

وأعلن الأهلي الجمعة الماضي التعاقد مع السويسري مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين بدلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز.