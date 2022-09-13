شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة خاصة للتسديد على المرمى فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدي لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بالتسديد على المرمي، خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة.

وقاد الفقرة المخصصة للتسديد على المرمى روي أجواش المدرب المساعد للفريق، و تم التركيز على التسديد على المرمى من مسافات متنوعة لزيادة دقة التسديد لدى اللاعبين .

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.