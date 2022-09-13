شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. كولر يحاضر اللاعبين وتأهيل أفشة ومحمد شريف وكوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة قصيرة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الذي اقيم مساء اليوم الثلاثاء علي ملعب التتش و شهد تركيزًا كبيرًا على الجوانب البدنية.

فيما واصل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي، في إطار تجهيز كل منهم للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

واستانف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد أن تم إلغاء مران أمس بسبب خضوع اللاعبين لقياسات عضلية وبدنية في أحد المراكز العالمية استعدادًا للموسم الجديد.