شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجتمع باللاعبين قبل انطلاق المران الأول للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اجتماعا مع اللاعبين قبل إنطلاق المران الأول للمنتخب في معسكر شهر سبتمبر الجارى، ببرج العرب بالاسكندرية.



منتخب مصر



منتخب مصر



منتخب مصر



منتخب مصر

وخاض لاعبى المنتخب المصرى تدريبهم الأول تحت قيادة المدير الفني البرتغالى روى فيتوريا بالمعسكر المقام حاليا في الإسكندرية ، وشهد أول ظهور لأيمن عبد العزيز المدرب المساعد المنضم حديثا بالجهاز المعاون لفيتوريا أستعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.