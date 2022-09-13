شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى "إنبى" يمدد تعاقده 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، فى تمديد عقد أحمد محمد فتحى "ميسى" لاعب الفريق البترولى لمدة 5 سنوات في إطار سياسة الفريق للحفاظ على اللاعبين البارزين داخل الفريق.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنبي عبر موقع "فيس بوك"؛ صورة للاعب رفقة أيمن الشريعي رئيس النادي معلقا عليها: "اللاعب أحمد محمد فتحى "ميسى" يمدد تعاقده مع نادى انبى لمدة 5 مواسم مقبلة".

دعم فريق إنبى صفوفه بـ أحمد كالوشا مدافع النصر القاهرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الخلفى للفريق البترولى،وكان أحمد كالوش قد انضم لصفوف النصر خلال موسم 2017-2018، ونجح في تسجيل 22 هدفا خلال مسيرته مع الفريق طوال 5 مواسم.

ووضعت اللجنة الفنية في نادى إنبى تدعيم خط الدفاع على رأس أولوياتها في الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا أنهم يؤمنون بأهمية تواجد لاعبين أصحاب إمكانيات عالية في الخط الخلفى من أجل المنافسة على مراكز متقدمة في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى تسبب تأخر حسم مصير جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، مع الفريق البترولى من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية.