شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة سموحة.. قرعة البطولة العربية لسيدات السلة بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت اليوم الثلاثاء قرعة البطولة العربية للأندية سيدات بنسختها رقم 23 والمقرر اقامتها في تونس في الفترة من 20 إلى 28 من شهر سبتمبر الجاري.

ويشارك نادي سموحة السكندري في البطولة العربية للأندية سيدات ممثلا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 11 فريق عربي.

وأقيمت قرعة البطولة العربية رجال بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، العميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، ومدير عام الاتحاد العربي لكرة السلة شريف أحمد زكي.

وجاءت القرعة كالتالي :

المجموعة الاولى تضم كلا من : الأمل الرياضي - الشارقة الرياضي - المدينة السطافية - شباب الفحيص - مقديشيو سيتي – سموحة

المجموعة الثانية : بيروت اللبناني - الثورة السوري - الأرثوذكسي الأردني - الهلال الرياضي - كوسيدار الجزائري