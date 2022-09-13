"صلاح أساسياً".. تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة أياكس في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أياكس الهولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول خسر في الجولة الأولى من دور المجموعات، من نابولي الإيطالي بنتيجة (4-1).

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لليفربول أمام أياكس.

ويتكون تشكيل ليفربول لمواجهة أياكس من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو - تياجو ألكانتارا - هيرفي إليوت.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ديوجو جوتا.