كواليس أول معسكر للمنتخب مع فيتوريا.. ممر شرفي للاعبين الجدد.. وجلسة مع الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

انطلق اليوم الثلاثاء المعسكر الأول للمنتخب الوطني تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

ونُظم ممرًا شرفيًا للاعبين الجدد مثل: شادي حسين وأحمد عادل ميسي وأحمد مدبولي وناصر منسي من الجهاز الفني واللاعبين القدامى كترحيب بهم، كما تواجدت الوجوه الجديدة بالجهاز الفني مثل أيمن عبدالعزيز والمترجم الذي سبق له العمل مع كيروش وسواريش.

ويضم الجهاز الفني لفيتوريا كل من أرنالدو تيكسيرا المدرب العام، سيرجيو بوتيليو المدرب المساعد بجانب أيمن عبدالعزيز، ولويس ستيفس مدرب حراس المرمى ووالتر دياز محلل الأداء ومخطط الأحمال.

وبدأ المران بتدريبات بدنية مع المعد البدني لفك العضلات وتوجه الحراس لأداء تدريباتهم في حضور محمد الشناوي.

وشهد المران اجتماع سريع من الجهاز الفني للمنتخب مع حارس مرمى المنتخب محمد الشناوي.

ويستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر (المحليين) لمعسكر سبتمبر كل من:حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).خط الدفاع: عمر جابر - أسامه جلال - علي جبر - محمد حمدي - (بيراميدز) - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف (الأهلي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل دونجا - إسلام عيسى - (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - أحمد عادل (الاتحاد).خط الهجوم: شادي حسين (سيراميكا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو).

وتشمل قائمة المحترفين كل من محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)، أحمد حجازي وطارق حامد (اتحاد جدة)، عمر مرموش (فولفسبورج الألماني)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي).