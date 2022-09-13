الصفقة الثانية.. الأهلي يعلن التعاقد مع البرازيلي سافيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن النادي الأهلي التعاقد رسميًا مع البرازيلي برونو سافيو قادمًا من نادي نادي بوليفار البوليفي.

ووصل اللاعب اليوم للقاهرة لإجراء الكشف الطبي، قبل إعلان المارد الأحمر التعاقد معه رسميًا، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وكان مارسيلو كلوري رئيس نادي بوليفار البوليفي، قد أصدر بيانًا عبر حسابه على تويتر منذ أيام، أعلن فيه تفاصيل مفاوضات ناديه مع الأهلي بشأن بيع لاعبه البرازيلي برونو سافيو للقلعة الحمراء مقابل مليون و500 ألف دولار.

وسجل سافيو مع نادي بوليفار البوليفي 16 هدفا وصنع 4 أي ساهم في 20 هدفا خلال 31 لقاء بمُختلف المسابقات.

الجدير بالذكر أن صفقة برونو هي الصفقة الثانية التي أعلن النادي الأهلي عنها رسميًا، بعد انهاء صفقة شادي حسين من سيراميكا.