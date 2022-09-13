"مران اليوم الكامل".. كولر يغير الأوضاع في الأهلي.. وعودة القوام الأساسي من فترة الراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر المدير الفني الجديد للأهلي، مارسيل كولر، تغيير نظام التدريبات بالقلعة الحمراء، حيث سيعتمد نظام "اليوم الكامل" بدءً من الأحد القادم، بحيث يتدرب اللاعبون على فترات، بداية من الثامنة صباحًا، وحتى الثامنة مساءً.

وانتظم المالي أليو ديانج في تدريبات الفريق، عقب وصوله للقاهرة منذ ساعات، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها لاعبي الأهلي.

كما انتظم الثلاثي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمود متولي في التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب مختار التتش، بشكل كامل.

وواصل كل من محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا، أداء فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضعون له، تمهيدًا لعودتهم التدريجية للمشاركة في المران الجماعي للفريق.