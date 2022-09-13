مباشر دوري الأبطال.. فكتوريا بلزن 0-1 انتر.. سبورتنج لشبونة 0-0 توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمبارتي دوري أبطال أوروبا، بين سبورتنج لشبونة البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي، وفكتوريا بلزن التشيكي، وإنتر ميلان الإيطالي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف سبورتنج لشبونة نظيره توتنهام على ملعب خوسيه الفالادي، ويسعى كل منهما للفوز من أجل تصدر المجموعة، حيث يمتلك الفريقين ثلاثة نقاط، بعد الفوز على فريقي مارسيليا وآينتراخت فرانكفورت، أي أن فوز أحدهما يضعه على صدارة المجموعة الرابعة.

تشكيل سبورتنج لشبونة

تشكيل توتنهام

أحداث اللقاء

أنقذ هوجو لوريس مرمى توتنهام من فرصة الهدف الأول بعد تسديدة من ماركوس إدواردز بعد 7 دقائق على البداية.

رأسية من ريتشاليتسون يتصدى لها حارس لشبونة، لترتد بهجمة خطيرة انتهت بتصويبة من ترينكاو، ولوريس يزود عن مرماه من جديد.

وفي المباراة الثانية، يحل إنتر ضيفًا على فكتوريا بلزن، في المباراة التي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا، ويسعى العملاق الإيطالي لتحقيق أول فوز بالمجموعة، بعدما خسر أمام نظيره بايرن ميونخ، بهدفين دون رد، بينما افتتح فيكتوريا بلزن مشواره في البطولة الأوروبية بخسارة كبرة أمام برشلونة بخمسة أهداف لهدف.

تشكيل انتر

تشكيل فكتوريا بلزن

أحداث اللقاء

سيطرة انتر تتحول إلى تقدم بهدف أول عبر دزيكو في الدقيقة 20، حيث استغل البوسني تمريرة رائعة من كوردوبا حولها في الشباك بلمسة رائعة.