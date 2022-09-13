"كلوب ثانيًا".. تعرف على أعلي 10 مدربين أجرًأ في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

دخل جرهام بوتر المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي قائمة الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، بعد رحيله عن فريقه برايتون.

وأعلن تشيلسي تعيين جراهام بوتر مديرًا فنيًا للفريق، بعد إقالة توماس توخيل الذي خسر في أول لقاء له في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر المدربين في الدوري الإنجليزي من أعلى المدربين أجرًا على مستوى العالم، نظرًا لقوة الدوري المنافسة في الدوري.

ودخل بوتر قائمة المدربين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي، بعد تمسك الملاك الجدد به، وإقالتهم لتوخيل.

ونرصد لكم خلال السطور التالية أعلى المدربين أجرًا في بريميرليج حسب تقرير صحيفة "ذا صن":

يتصدر قائمة المدربين الأكثر أجرًا في بريميرليج بالتأكيد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، براتب قدره 19 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويأتي في المركز الثاني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والأكثر منافسة لمانشستر سيتي في السنوات الأخير، براتب قدره 16 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ثم يحتل أنطونيو كونتي مدرب توتنهام المركز الثالث، في قائمة الأعلى أجرًا، براتب قدره 15 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ودخل القائمة مؤخرًا جراهام بوتر المدير الفني الجديد لتشيلسي، براتب قدره 12 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويأتي في المركز الخامس بريندان رودجرز، المدير الفني لليستر سيتي، والذي حقق نتائج سيئة منذ بداية الدوري ومرشح للرحيل، براتب قدره 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

وفي المركز السادس جاء إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، وهو أول موسم له في الدوري الإنجليزي براتب قدره 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

في المركز السابع يحتل مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، براتب قدره 8.3 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

وفي المركز الثامن جاء رالف هاسنهوتل، المدير الفني لساوثامبتون، براتب قدره ملايين 7 جنيه إسترليني سنويًا.

واحتل فرانك لامبارد، المدير الفني لإيفرتون، المركز التاسع براتب قدره 6 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.

وفي المركز العاشر احتل ديفيد مويس، المدير الفني لوست هام، براتب قدره 5 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.