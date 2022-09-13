شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يتحدى بوروسيا دورتموند قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على مواجهة بوروسيا دورتموند المقبلة في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

ويلتقي فريق مانشستر سيتي بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني، غدًا الأربعاء، على ملعب الفريق الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، مواجهة خاصة للنرويجي إيرلينج هالاند، حيث سيكون الصدام الأول له ضد فريقه السابق.

تعليق جوارديولا على مواجهة بوروسيا

وقال بيب جوارديولا في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "هدفنا كما هو دائمًا، أن نسعى للفوز بالمباراة، نريد فريقًا يفوز غدًا ضد دورتموند".

وتابع: "فزنا في المباراة الأولى وفي دوري أبطال أوربوا على أرضنا يجب أن نكون أقوياء ونمتع الجمهور، نحن محظوظون لأننا لن نسافر وسنلعب على ملعبنا.

جوارديولا يشيد بـ هالاند

وأوضح: "هالاند؟ لقد حاولنا إحضاره إلى هنا كثيرًا، ونشعر بسعادة أننا نمتلكه الآن، وكان لدينا مهاجم رائع وهو جابرييل جيسوس، لكننا احترمنا قراره عندما أخبرنا برغبته في المغادرة".

واختتم:" الفارق الذي يصنعه في دوري أبطال أوروبا؟ لا يمكنني الإجابة، سنعرف ذلك من خلال المباريات".