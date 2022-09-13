الامارات | كوزمين يكشف حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب المنتخب الصيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مدرب فريق الشارقة لكرة القدم الروماني كوزمين التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تلقيه عرضا لتدريب المنتخب الصيني الذي يبحث عن مدرب جديد لتولي المهمة، مشيرا إلى أنه لا يعرف شئيا في الخصوص وأنه سمع فقط بهذا الأمر عبر وسائل الإعلام، علما أن كوزمين تولى تدريب الشارقة في نوفمبر من العام الماضي وقاده لمركز وصيف بطل الدوري الإماراتي الموسم الماضي الذي فاز به فريق العين.

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الفريق المرتقبة أمام عجمان الخميس المقبل، ضمن الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة: "تبقى لعقدي مع الشارقة نحو ثمانية أشهر ونصف أو تسعة أشهر وسأستمر في أداء واجبي مع الفريق إلى أقصى حد حتى نهاية عقدي مع الفريق".

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد ست نقاط حصدها بفوزه في الجولتين الماضيتين أمام كل من شباب الأهلي وبني ياس.