شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مباراة فرنسا والسعودية بمونديال 98 شهدت أول بطاقة حمراء لزيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيذكر التاريخ أن أول بطاقة حمراء حصل عليها النجم الكبير زين الدين زيدان، كانت فى مباراة جمعت بين منتخب فرنسا أمام السعودية فى بطولة كأس العالم 1998.

وكانت القرعة أوقعت المنتخب الفرنسى فى المجموعة الثالثة بمونديال 1998 والتى نظمتها فرنسا وحققت خلالها لقبها الأول والوحيد، وضمت كلا من جنوب أفريقيا والسعودية والدنمارك.

وخسر منتخب السعودية مباراته الأولى أمام الدنمارك بهدف دون رد قبل أن يواجه فرنسا.

انتهت مواجهة السعودية وفرنسا بفوز المنتخب الفرنسى برباعية نظيفة، لكن المباراة شهدت طرد زيدان بعد قيامه بدهس أحد اللاعبين السعوديين، وكانت تلك أول بطاقة حمراء لزيدان فى المونديال وتلقى واحدة أخرى فى نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا.

ويواصل زيدان غيابه عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2021، وكشف عن رغبته في تدريب منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة، ورفض زيدان عرضا لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسى.