شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعبا فى قائمة إيسترن كومباني الأولى استعدادا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيسترن كومباني برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز، قائمته الأولى استعداداً للموسم الجديد 2022 -2023، مع اقتراب موعد انطلاق مسابقة دوري القسم الثانى .

وضمت قائمة إيسترن كومباني كلا من:

حراسة المرمي: أحمد عبد الحليم (بوسكا)، عمرو حسام

خط الدفاع: خالد مصطفى - كمال أبو الفتوح - أحمد ثابت داهش

خط الوسط: أحمد أبو بكر (موكشا) - محمد ناصر (مودي) -محمد بن علي طرابلسي- يوسف مجدي عبدالغني - أحمد تمساح.

خط الهجوم: أحمد السعيد (متعب)- محمد حسن - فراس بن عيفية.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن موعد إقامة قرعة دوري القسم الثاني أيام 14 سبتمبر من الشهر الجاري لمجموعة الصعيد ثم 17 سبتمبر لمجموعة القاهرة و 18 سبتمبر لمجموعة الإسكندرية.

نجح مجلس إدارة نادى إيسترن كومباني، برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، فى التعاقد مع هشام زكريا لقيادة الفريق خلفا لعلاء عبد العال الذى تولى القيادة الفنية لفريق طلائع الجيش.

ويعاون هشام زكريا كل من: حسام عبد الجواد مدربا عاما، مصطفى السيد مدربا مساعدا، هشام السيد مدرب حراس مرمى، خالد عباس مشرفا عاما، وباسم عادل مدير الكرة.