شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحفيزية من فيريرا للاعبى الزمالك استعدادا لبطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، على توجيه رسائل تحفيزية للاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الاحد المقبل .

وأكد فيريرا خلال حديثة مع اللاعبين على ضرورة التركيز والاستعداد بجدية لهذة المواجهة المهمة في بداية مشوار المنافسة على البطولة الأفريقية.

وشدد المدير الفني على ثقته في جميع اللاعبين وقدرتهم على بذل أقصى جهد لمواصلة مسيرة النجاح والوصول للهدف المطلوب والمتفق عليه وهو تحقيق الانتصارات.

وأضاف فيريرا خلال حديثة مع اللاعبين قائلا :"لا بد أن تكون الانطلاقة قوية في البطولة الأفريقية كي تكون حافزا للوصول إلى الهدف المطلوب".

وفي نهاية حديثة طالب اللاعبين بتنفيذ أمور فنية وخططية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت سبورت التشادي المقرر لها يوم 18 سبتمبر الجاري في الكاميرون، ضمن منافسات الذهاب لدور الـ 64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.