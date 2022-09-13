شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يدعم دفاعه بـ"كالوشا" مدافع النصر القاهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم فريق إنبى صفوفه بـ أحمد كالوشا مدافع النصر القاهرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الخلفى للفريق البترولى.

وكان أحمد كالوش قد انضم لصفوف النصر خلال موسم 2017-2018، ونجح في تسجيل 22 هدفا خلال مسيرته مع الفريق طوال 5 مواسم.

ووضعت اللجنة الفنية في نادى إنبى تدعيم خط الدفاع على رأس أولوياتها في الانتقالات الصيفية الجارية، خصوصا أنهم يؤمنون بأهمية تواجد لاعبين أصحاب إمكانيات عالية في الخط الخلفى من أجل المنافسة على مراكز متقدمة في الموسم الجديد.

من ناحية أخرى تسبب تأخر حسم مصير جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، مع الفريق البترولى من البقاء فى الموسم الجديد أو الرحيل فى عدم تحديد موعد لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية.

وتسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، حيث يرى البعض أن فييرا غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة.

بينما يرجح فريق آخر داخل مجلس إدارة نادى إنبي بقاء البرتغالى فييرا، خصوصا أنه وضع يده على نقاط القوة والضعف داخل الفريق البترولى، كما ستكون له الصلاحيات كاملة في اختيار الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لكن لم يتم الاستقرار على رأى محدد حتى الآن.

وبات جورفات فييرا قريبا من الرحيل عن الفريق البترولى فى الموسم الجديد بعد النتائج غير المرضية التى قدمها، ووضعت الفريق فى موقف صعب بالموسم المنقضى ونجاته من شبح الهبوط إلى القسم الثانى بصعوبة.

وخاض الفريق البترولى 13 مباراة، تحت قيادة مديره الفنى فييرا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها ليستمر فى الدورى الممتاز بعد منافسة شرسة مع الأندية الأخرى، فضلاً عن خروجه من كأس مصر على يد البنك الأهلى وخسارته لكأس الرابطة.