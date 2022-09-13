شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام النيجيري أنتونى أُكبوتو مهاجم المصرى الجديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس ادارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع المهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو مهاجم فريق قطر القطري بعقد يمتد لموسمين اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2024/2023 ، وذلك بعد حصول النادي المصري على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه بعد سداد قيمة الصفقة والاتفاق الذي تم بين كامل أبو علي رئيس مجلس ادارة النادي المصري والشيخ حمد بن سحيم آل ثاني رئيس نادي قطر.

وجاءت أبرز أرقام مهاجم المصري الجديد كالتالي:

السن: 28 سنة

الجنسية: نيجيري

القيمة التسويقية: 350 ألف يورو

المركز: مهاجم

لعب لـ 6 فرق هي: الاتحاد المنستيري ـ قطر القطري ـ لوبي ستارز ـ الدفاع الحسني الجديدي ـ لاتشي الألباني ـ Bröndby IF Reserves.

خاض: 115 مباراة مع جميع الفرق التي مثلها

سجل: 41 هدفاً

وصنع: 14 هدفاً أخر