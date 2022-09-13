شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجرى اختبارات للكشف المبكر عن الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الاختبارات الفيزيائية والقياسات العضلية والبدنية التي خضع لها اللاعبون خلال الساعات الماضية.

وأوضح ابوعبلة أن اللاعبين خضعوا لقياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل واختبارات خاصة ببصمة القدم، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية.

وأضاف أن هذه الخطوة مهمة للغاية في بداية الإعداد للموسم الجديد، حيث تسهم بشكل كبير في تقييم الحالة العضلية والبدنية لكل لاعب، وكل ما يتعلق بحالة التوازنات البدنية، كما تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.

وأشار أبو عبلة إلى أن القياسات جرت في حضور الجهاز الطبي للفريق بالكامل، وحضرها مخطط أحمال الفريق ضمن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ليبدأ العمل بنتيجتها في فترة الإعداد والتجهيز للموسم الجديد.