شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعين بمترجم سواريز فى جهاز فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم بمحمد عبد المعطي "تيتو"، مترجم ريكاردو سواريز المدير الفني السابق للنادي الأهلي، في الجهاز الفني للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني.

وحرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استقبال اللاعبين بمعسكر الفريق الذي انطلق اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وحرص روي فيتوريا على الحديث مع اللاعبين والترحيب بهم، في اليوم الأول لمعسكر الفريق والشد من أزرهم .

وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، سلبية لجميع اللاعبين استعدادا لمعسكر سبتمبر الذي ينطلق اليوم ويتخلله وديتين أمام النيجير و ليبريا يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

كما أجرى جميع أفراد جهاز منتخب مصر مسحة أمس الإثنين وجاءت نتيجتها سلبية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.