شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: تلقينا عروضا لضم مصطفى شلبى بعيداً عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
وقال شريف أبو الغيط في مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" نتائج إنبى الموسم الماضى لم تكن مرضية لإدارة النادى ، ولجنة الكرة تسلمت تقرير فنى من فييرا ، واللجنة تدرسه وسيتم إتخاذ القرار النهائي بشأن إستمرار المدرب من عدمه خلال 48 ساعة".
ويضيف أبو الغيط:" فييرا عقده مستمر لنهاية الموسم المقبل وهو مدرب خبرة ولكن النتائج غير مرضية ، ونحرص على جس نبض بعض المدربين".
وتابع المتحدث الرسمي لإنبى:"تلقينا عروض من أندية أخرى بخلاف الاهلى لضم مصطفى شلبى ، ولكن عرض الاهلى هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في ظل رغبة مصطفى شلبى في إرتداء الفانلة الحمراء ، وإنبى لايقف في وجه لاعبيه طالما يملك البديل".
وأكمل شريف أبو الغيط:" مصطفى شلبى عنده رغبة في اللعب للأهلى ولكن اللاعب يثق في إدارة انبى ويعلم أنها تختار الاصلح ولو جاء عرض أفضل من الاهلى اللاعب سيوافق عليه".