شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوسكي يخطط لكسر رقم ميسي فى دوري الأبطال والإبتعاد عن بنزيما! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت بعض التقارير الصحفية أن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي لديه فرصة ذهبية الليلة أمام البايرن لكسر الكثير من الأرقام القياسية، خاصة أن اللاعب ما زال يحلم بكسر رقم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي يمتلك 125 هدفًا فى سجله التهديفي خلال مشاركته بدوري الأبطال.

وتمكن المهاجم البولندي من الوصول إلى هدفه رقم 89 فى دوري الأبطال، حيث سجل اللاعب ثلاثية فى مباراة الجولة الأولي من منافسات المجوعة الثالثة، والتي أنتهت بفوز الفريق الكتالوني بخماسية مقابل هدف، مما يدفع ليفاندوسكي لتحقيق المزيد وتخطي حاجز ال 90 هدفًا الليلة للإقتراب خطوة جديدة لتجاوز نجم بالفريق الباريسي.



ترتيب ليفاندوسكي فى قائمة هدافى المسابقة

ويحتل اللاعب فى الوقت الحالي المركز الثالث فى ترتيب هدافى المسابقة خلف ليونيل ميسي الذي يمتلك 125 هدفًا، فى الوقت الذي يتصدر رونالدو القائمة برصيد 141هدفًا، على الرغم من غياب النجم البرتغالي عن هذه النسخة من دوري الأبطال، إلا أنه يتصدر القائمة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويمتلك ليفاندوسكي فرصة ذهبية للإنفراد بالمركز الثالث فى ترتيب هدافى المسابقة والإقتراب قليلًا من رقم ليونيل ميسي، فى الوقت الذي تعرض فيه المهجم الفرنسي بنزيما للإصابة، والتي ستبعده عن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.



موعد مباراة برشلونة والبايرن والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ فى تمام الساعة التسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، فى مدينة ميونخ على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري، على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناةbeIN Sports Premium 1Hd.