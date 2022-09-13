شكرا لقرائتكم خبر عن ثبت الآن.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية من معرفة ماهى القنوات المفتوحة التي سوف تنقل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

برشلونة وبايرن ميونخ

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى في إطار الجولة الثانية من البطولة العالمية لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي ستقام على ملعب أليانز أرينا.

وتنطلق فعاليات مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ

ومن المُنتظر أن تذُاع فعاليات مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا، عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 ويتولى التعليق حفيظ دراجي، كما يمكن القنوات الناقلة على النحو التالي:

قناة Idman

القمر الصناعي: AzerSpace 46°E

التردد: 11169

الأستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة CBC SPORT HD

القمر الصناعي: AzerSpace 46°E

التردد: 11135

الأستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة Iran 3

التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902

قناة IRIB Varzesh

التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1

التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.