الامارات | واقعة غريبة.. نادٍ عربي يتعاقد مع مدرب ويقيله بعد ساعتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإسماعيلي المصري في بيان رسمي عن التعاقد مع المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو، عند الساعة 12:00 بتوقيت مصر، قبل أن يقيله بعد أقل من ساعتين، اليوم الثلاثاء، في حدث نادر في عالم كرة القدم.

ونشر الإسماعيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للمدرب البرتغالي، وهو يوقع على عقود تدريب الفريق، وبعد أقل من ساعتين، وتحديداً في الثالثة إلا 10 دقائق صباحا بتوقيت مكة المكرمة، أعلن الإسماعيلي التراجع عن التعاقد مع المدرب البرتغالي، وقام بحذف "التغريدات".

وكشف رئيس النادي، يحيى الكومي، عن سبب التراجع في تصريحات نقلها موقع "يلا كورة" المصري: "تراجعنا عن التعاقد مع كريستوفاو بعد انتقاد الجماهير له، وسيتم النظر في السير الذاتية للمدربين الآخرين.. تقدمنا باعتذار للمدرب عن الاستمرار معنا، وطلبنا فسخ التعاقد بشكل ودي".