ضعف سيرته الذاتية أثار غضب السوشيال ميديا.. الإسماعيلي يتراجع عن التعاقد مع مدربه الجديد بعد ساعات من تعيينه

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع نادي الإسماعيلي عن التعاقد مع المدرب البرتغالي هلدير كريستوفاو، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الساحلي.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع البرتغالي كريستوفاو لقيادة فريق الكرة الأول في الموسم الجديد خلفاً لحمزة الجمل.

وبعد الإعلان عن التعاقد مع كريستوفاو، عبّرت جماهير الإسماعيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها وذلك بسبب تراجع أرقامه وسوء رحلته التدريبية.

وكان من المقرر أن يصل المدرب البرتغالى للقاهرة بعد غدٍ، الخميس، على أن يضم جهازه المعاون مدرباً مساعداً ومخططاً للأحمال.

وأنهى مسئولو الإسماعيلي الدراويش إجراءات التعاقد مع المدرب البرتغالي بعد دراسة دقيقة، نظرا لقدراته فى إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق وتحقيق طفرة على الصعيد الخططي والفني داخل الفريق الأول نظراً لنجاحاته السابقة وخبراته بالمنطقة العربية.

ويحمل كريستوفاو سيرة مميزة كلاعب، حيث سبق له تمثل أندية عدة، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وديبرتيفا لاكورنيا الإسباني، فضلا عن تمثيل منتخب بلاده الأول والأوليمبي فى العديد من المحطات الدولية.

وعلى الصعيد التدريبي، تولى كريستوفاو تدريب عدة أندية فى البرتغال، أهمها بنفيكا (الفريق الرديف) وإشتوريل برايا وبورتيمونينسى إضافة للنصر والاتفاق والحزم بالدورى السعودى.

وحصل هيلدر كريستوفاو (51 عاما) على الرخصة التدريبية الدرجة الأولى من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب شهادات أخرى معتمدة.