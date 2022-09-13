شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستقر على إقامة معسكر مغلق فى الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش على دخول فريقه معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من السبت المقبل تتخله بعض المباريات الودية بجانب التدريب على فترتين لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد.

نجح مسئولو طلائع الجيش في التعاقد مع علاء عبد العال المدير الفني السابق لإيسترن كومباني ليقود الفريق في الموسم الجديد 2022/2023، خلفًا لطارق العشرى مع طلائع الجيش، بعدما أعلن المدرب اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

تولى طارق العشري تدريب فريق الكرة بنادي طلائع الجيش في فترتين، الأولى كانت من 11 نوفمبر 2020 وحتى 4 يناير 2021، وقادهم في 7 مباريات فقط، فاز في مباراة واحدة وتعادل في أخرى وخسر 5 لقاءات.

ثم تولى العشرى تدريب طلائع الجيش فى 29 ديسمبر 2021 خلفا لأحمد عبد العزيز الذي تولى المسئولية الفنية بشكل مؤقت منذ رحيل عبد الحميد بسيوني عن تدريب الفريق.

خلال 29 مباراة في الفترة الثانية لطارق العشري مع فريق الكرة بنادي طلائع الجيش، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في 12 وخسر 3 لقاءات فقط، جمع خلالها 54 نقطة، من أصل 56 جمعها الفريق في مشواره بالدوري هذا الموسم.

وأنهى الطلائع الموسم في المركز الرابع برصيد 56 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 24 هدف