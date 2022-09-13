شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: نسعى لتدعيم كل المراكز باستثناء حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة المقاولون العرب لتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نحتاج إلى تدعيمات في جميع المراكز، ولكننا استبعدنا حراسة المرمى نظراً لامتكنا لاعبين مميزين في هذا المركز.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن المقاولون يقترب من الاستقرار على المعسكر الداخلي، وذلك في ظل عم استخراج التأشيرات اللازمة لجميع اللاعبين، حيث كان النادي يخطط لإقامة معسكر في تركيا.