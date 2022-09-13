7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحد من استهلاك الكهرباء تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء، الإسماعيلى يتراجع عن التعاقد مع هلدير كريستوفاو بسبب غضب السوشيال ميديا، سلبية مسحة منتخب مصر إستعدادا لمعسكر سبتمبر

سلبية مسحة منتخب مصر إستعدادا لمعسكر سبتمبر

جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، سلبية لجميع اللاعبين استعدادا لمعسكر سبتمبر الذي ينطلق اليوم ويتخلله وديتين أمام النيجير و ليبريا يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

فيوتشر يوقع غرامة مالية ضخمة على رفعت وجنش ويستبعد الثنائى من مباراة بول الأوغندي

كشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، عن العقوبة التي وقعها النادي على ثنائي الفريق، أحمد رفعت، ومحمود عبد الرحيم جنش، وذلك بعد المشادة التي وقعت بينهما عقب نهاية مباراة بول بذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي.

وصول البرازيلى برونو سافيو للقاهرة للانضمام للأهلى.. صورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للبرازيلى برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي المنتقل حديثا للنادى الأهلى، عقب وصوله للقاهرة تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد مع المارد الأحمر.

الإسماعيلى يتراجع عن التعاقد مع هلدير كريستوفاو بسبب غضب السوشيال ميديا

تراجع النادى الإسماعيلى عن التعاقد مع البرتغالى هلدير كريستوفاو مديراً فنياً لفريق الكرة، بسبب حالة الغضب العارمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى على مواقع التواصل الاجتماعى فى أعقاب إعلان الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى عن تنصيب المدرب البرتغالى بسبب تراجع أرقامه وسوء رحلته التدريبية.

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى تونس الخميس للمشاركة فى البطولة العربية تتوجه بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى تونس بعد غد الخميس للمشاركة فى البطولة العربية المحدد لها الفترة من 17 حتى 27 سبتمبر الجارى.

اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحد من استهلاك الكهرباء تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى جميع الفروع والأندية للحد من استهلاك الكهرباء فى الملاعب التابعة والمنشآت الرياضية والمبانى الضخمة تنفيذا لإرشادات رئاسة مجلس الوزراء.

هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة

تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للشابات تحت 19 سنة، من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

منافسة ساخنة تنتظر شادى حسين مع محمد شريف فى خط هجوم الأهلى بالموسم الجديد