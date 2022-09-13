شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يستقر على 28 لاعبًا في قائمة منتخب الشباب لمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، على قائمة المنتخب التي تدخل معسكرا بداية من غدا الأربعاء ويتخلله وديتين استعدادا لنهائيات أمم افريقيا للشباب.

وجاءت القائمة كالتالي: في حراسة المرمى عبد الرحمن نفادي، محمد عادل أمين، كرم أحمد نبيل، وفي خط الدفاع خالد عوض، محمود بسيوني، عبد الرحمن رشدان، محمد أحمد شرقية، عبد الرحمن جودة، عمر فايد، يوسف شعبان، محمد كمال، أحمد رضا، محمد حمدي، رمضان محمود، وفي الوسط طارق علاء، محمد فارس، ماجد هاني، محمود نبيل، محمود على سيد أوكا، رامز حفظ الله، عمر الساعي، وفي الهجوم كلا من أحمد عبد الرحيم أيشو، محمد عماد، يوسف حسن، أحمد نادر حوش، صلاح باشا، محمود مرسي، وفارس حاتم"

اعتذر المنتخب النيجيري للشباب عن مواجهة نظيره المصري في معسكر شباب الفراعنة الذي ينطلق غدًا ويتخلله وديتين يومي 21 و25 من الشهر الجاري.

وانتظر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر ردًا من الكاميرون لمواجهة المنتخب بدلا من بنين، لكن الأخير طلب مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء ولم يرد أيضًا.

وكان اتحاد الكرة تواصل مع المنتخبين النيجيري والكاميروني لمواجهة منتخب الشباب وديًا بعدما كان مقررًا لشباب الفراعنة مواجهة بنين، قبل أن يعتذر الأخير لظروف تخص الاتحاد البنيني لكرة القدم.

ينطلق اليوم الأربعاء معسكر منتخب الشباب مواليد 2003، تحت قيادة محمد جابر ويتخلله وديتان يومى 21 و25 سبتمبر الجارى، استعدادا لنهائيات امم افريقيا.

ووجه الجهاز الفني للمنتخب استدعاء لـ4 لاعبين محترفين، وهم صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، مصطفى أشرف موهبة مونشنجلادباخ الألماني، رامز حفظ الله لاعب بيترهيد الأسكتلندى، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني، للمعسكر المقبل.

وقال المدير الفني لمنتخب الشباب، إن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.