شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر عن عدد لاعبي الأهلي في المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع مسئولو النادي بشأن عدد لاعبي الأهلي في المنتخبات الوطنية ، ودار حوار طويل بين المدرب السويسري وإدارة الأهلي حول إرتباطات المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة وعدد اللاعبين الذين يتواجدون من الأ÷لي في الفرق القومية.

في شأن أخر ، تعهّد مارسيل كولر ببذل قصارى جهده رفقة الجهاز الفني لتحقيق طموحاتهم في التتويج بالبطولات.

وقال: «أطلب من جماهير الأهلي الدعم خلال الفترة المقبلة، وسأعمل مع الجهاز الفني على بذل قصارى جهدنا لتحقيق طموحات ورغبات الجماهير الكبيرة».

وأشار كولر إلى أن فكرة التدريب خارج القارة الأوروبية كانت مستبعدة، إلا أنه قرر خوض التحدي بعد تعامله مع إدارة الأهلي خلال مرحلة التفاوض وخوض التحدي مع النادي الأكبر في القارة الافريقية.

واستكمل: «تواجدت في مصر عام 1988 مع منتخب سويسرا، ولكني حاليا وجدت احترافية كبيرة وتطور كبير وبالأخص في النادي الأهلي مقارنة بالماضي».