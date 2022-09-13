شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا والكاميرون يعتذران عن مواجهة منتخب الشباب وديًا الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتذر المنتخب النيجيري للشباب عن مواجهة نظيره المصري في معسكر شباب الفراعنة الذي ينطلق غدًا ويتخلله وديتين يومي 21 و25 من الشهر الجاري استعدادا لنهائيات أمم أفريقيا للشباب.

وانتظر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر ردًا من الكاميرون لمواجهة المنتخب بدلا من بنين، لكن الأخير طلب مهلة حتى صباح اليوم الثلاثاء ولم يرد أيضًا.

وكان اتحاد الكرة تواصل مع المنتخبين النيجيري والكاميروني لمواجهة منتخب الشباب وديًا بعدما كان مقررًا لشباب الفراعنة مواجهة بنين، قبل أن يعتذر الأخير لظروف تخص الاتحاد البنيني لكرة القدم.

وينطلق غدا الأربعاء معسكر منتخب الشباب مواليد 2003، تحت قيادة محمد جابر ويتخلله وديتان يومى 21 و25 سبتمبر الجارى، استعدادا لنهائيات امم افريقيا.

ووجه الجهاز الفني للمنتخب استدعاء لـ4 لاعبين محترفين، وهم صلاح باشا لاعب أودينيزي الإيطالي، مصطفى أشرف موهبة مونشنجلادباخ الألماني، رامز حفظ الله لاعب بيترهيد الأسكتلندى، وعمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني، للمعسكر المقبل.

وقال المدير الفني لمنتخب الشباب، إن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.