شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقبل لاعبى منتخب مصر استعدادًا لمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استقبال اللاعبين بمعسكر الفريق الذي انطلق اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.
وحرص روي فيتوريا على الحديث مع اللاعبين والترحيب بهم، في اليوم الأول لمعسكر الفريق والشد من أزرهم .
كما أجرى جميع أفراد جهاز منتخب مصر مسحة أمس الإثنين وجاءت نتيجتها سلبية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.
ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، استعداد لخوض وديتي 23 و27 سبتمبر الجارى، بعدما تلقى اتحاد الكرة قرارا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.
ويظهر المنتخب الوطني بالزي الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.