شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستقبل لاعبى منتخب مصر استعدادًا لمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على استقبال اللاعبين بمعسكر الفريق الذي انطلق اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وحرص روي فيتوريا على الحديث مع اللاعبين والترحيب بهم، في اليوم الأول لمعسكر الفريق والشد من أزرهم .