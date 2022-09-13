شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجع الإسماعيلى عن التعاقد مع البرتغالى هلدير كريستوفاو لتدريب الفريق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء تراجع النادى الإسماعيلى عن التعاقد مع البرتغالى هلدير كريستوفاو مديراً فنياً لفريق الكرة، فى أعقاب إعلان الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى عن تنصيب المدرب البرتغالى ليثير موجة من الجدل في الشارع الكروي وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: هل تعاقد الاسماعيلى مع البرتغالى هلدير كريستوفاو ؟

ج: نعم ، تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي مع البرتغالي هلدير كريستوفاو، لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول فى الموسم الجديد خلفاً لحمزة الجمل.

س: هل وصل المدرب للقاهرة ؟ج: كان من المقرر أن يصل المدرب البرتغالى للقاهرة بعد غدٍ على أن يضم جهازه المعاون مدربا مساعدا ومخططا للأحمال. س: لماذا تراجع الاسماعيلى عن التعاقد مع كريستوفاو ؟ج: تراجع النادى الإسماعيلى عن التعاقد مع البرتغالى هلدير كريستوفاو مديراً فنياً لفريق الكرة، بسبب حالة الغضب العارمة التى انتابت جماهير الإسماعيلى على مواقع التواصل الاجتماعى فى أعقاب إعلان الموقع الرسمى والصفحة الرسمية للنادى عن تنصيب المدرب البرتغالى بسبب تراجع أرقامه وسوء رحلته التدريبية ليتم حذف الخبر من منصات الاسماعيلى الرسمية. س: ماذا عن رحلة كريستوفاو التدريبية ؟ج: يحمل كريستوفاو سيرة مميزة كلاعب، حيث سبق له تمثل أندية عدة، على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي وديبرتيفا لاكورنيا الإسباني، فضلا عن تمثيل منتخب بلاده الأول والأوليمبي فى العديد من المحطات الدولية.

على الصعيد التدريبى فقد تولى تدريب عدة أندية فى البرتغال، أهمها بنفيكا وإشتوريل برايا وبورتيمونينسى إضافة للنصر والاتفاق والحزم بالدورى السعودى.

كما حصل المدرب البرتغالى صاحب الـ51 عاما على الرخصة التدريبية الدرجة الأولى من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب شهادات أخرى معتمدة.

س: من سيقود الاسماعيلى في الموسم الجديد فنياً ؟ج: إدارة الاسماعيلى لاتزال بصدد التفاوض مع عدد من المدربين الأجانب والمصريين لاختيار أحدهم لتدريب الفريق بالموسم الجديد. س: متى تنطلق فترة إعداد الاسماعيلى ؟ج: تنطلق فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء فترة الإعداد لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى على ملعبه الرئيسى بالإسماعيلية، ضمن الاستعداد لمنافسات المسابقات المحلية.