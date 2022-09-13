شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعين عبد الله درويش مديرًا رياضيًا للنادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، تعيين عبد الله درويش في منصب المدير الرياضي للنادي وذلك بالمهام التالية : أولًا : أن يكون حلقة الوصل بين مجلس إدارة النادي والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي. ثانيًا : المتابعة وإعداد التقارير الدورية عن جميع قطاعات أنشطة الكرة بالنادي. ثالثًا : المعاونة في حل مشكلات فرق الكرة بالنادي ، وتذليل الصعوبات أمامها ، وكذلك المعاونة في تطوير منظومة كرة القدم بالنادي.

هذا وقد تقرر أن يبدأ الكابتن عبد الله درويش مهام عمله اعتبارًا من غدا الأربعاء الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن عبد الله درويش كان قد سبق له العمل مدربًا بعدد من الأجهزة الفنية للفريق الأول للكرة بالنادي المصري لسنوات عديدة ، كما تولى قيادة الفريق الأول لفترة مؤقتة موسم 2003/2002 ، بالإضافة لتوليه منصب مدير قطاع الناشئين بالنادي لعدة مرات ، كما عمل مديرًا فنيًا لعدد من الفرق سواء داخل مصر وخارجها.