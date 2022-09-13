مصدر لمصراوي: "ضمن صفقة ميسي" سيراميكا يستعير العربي بدر من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهت إدارة الاهلي إجراءات إعارة العربي بدر لاعب وسط الفريق، إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم واحد، وذلك بعد عودة اللاعب من إعارته مع فريق فيوتشر خلال الموسم الماضي.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن العربي بدر انتقل إلى سيراميكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأضاف المصدر: "سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد خلال الساعات القادمة، والتي تخص صفقات تبادلية بين الطرفين منها انتقال مصطفي سعد ميسي للأهلي".

ويعود الفريق الأحمر إلى التدريبات اليوم بإستاد مختار التتش بعد أن شهد يوم أمس راحة سلبية لخضوع جميع اللاعبين لفحوصات طبية وقياسات بدنية.